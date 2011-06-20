Донецьк: бізнесменів закликають взяти під опіку бідних дітей

У Донецьку Управління кримінальної міліції у справах дітей закликає бізнесменів взяти під опіку в літні місяці дітей з малозабезпечених сімей.

Як повідомили УНІАН в Відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, правоохоронці звертаються «до небайдужих до дитячої долі бізнесменів з проханням взяти під опіку в літні місяці бодай одну дитину і дати їй можливість займатися в спортивних секціях і залучитися до здорового способу життя».

У міліції відзначили, що з червня по вересень у дітей проходитимуть літні канікули, але значна кількість дітей у регіоні, особливо з малозабезпечених сімей, не буде охоплена організованими формами дозвілля, не зможе виїхати на відпочинок до моря через відсутність коштів у їхніх батьків.

Тому в Управлінні кримінальної міліції у справах дітей попросили бізнесменів: «Давайте разом будемо не байдужими і протягнемо руку допомоги дітям!».