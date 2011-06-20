Волинь цього року планує оздоровити понад 62 тисячі дітей

У Волинській області цього року планується оздоровити понад 62 тисячі дітей, що становить 51% дітей шкільного віку. На сьогодні, за оперативними даними, уже відпочиває майже 37 тисяч, що становить третину від загальної кількості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської ОДА, оздоровленням та відпочинком буде охоплено 100% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 70% дітей із малозабезпечених сімей.

Загалом в області роботу розпочали 10 із 13 позаміських дитячих закладів. Решта розпочнуть зміни згідно з графіками. Також, заплановано відкрити 554 табори з денним перебуванням, 30 – праці та відпочинку, 9 наметових містечок. Всього протягом літа буде працювати майже 600 таборів.

На ІІ-ІІІ квартали 2011 року області виділено 4 489 путівок для оздоровлення дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Щодо фінансування, то на літній відпочинок дітей, з міських, районних бюджетів передбачено майже 7 млн. грн., з обласного – 15 млн. грн. Окрім цього, планується використати із Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності понад 2 млн. грн. та залучити 1 млн. грн.. спонсорських коштів.