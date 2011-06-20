У Донецькій області за два дні потонули 6 людей

У водоймищах Донецької області у минулі вихідні дні загинули 6 чоловік.

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, із водоймища каналу Сіверський Донець-Донбас в Радянському районі Макіївки місцевими жителями було витягнуто тіло дівчини, 1992 року народження; з водосховища Миронівської ТЕС поблизу селища міського типу Миронівське співробітниками Дебальцевського міськвідділу міліції було вилучено тіло дівчини, 1986 року народження, а з технічного водоймища шахти «Олександр-Захід», в Калінінському районі м. Горлівки водолазами комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби м. Донецька вилучено тіло неповнолітньої, 1999 року народження, яка потонула під час купання.

Крім того, серед потонулих - хлопець 20-25 років, тіло якого місцеві жителі підняли з водоймища місцевого ставку в місті Артемівськ, також місцевими жителями витягнуто з води тіло жінки, 1961 року народження, загиблої в ставку Кіровського району міста Донецька, а з водосховища Миронівської ТЕС вилучено тіло чоловіка, приблизно 60 років.

Головне управління МНС України в Донецькій області в черговий раз звернулося до жителів регіону «з переконливим проханням» дотримуватися правил безпеки на водних об`єктах.