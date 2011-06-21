За продаж продуктів із стафілококом - кримінальна відповідальність

У Дніпропетровській області за реалізацію продуктів, заражених стафілококом, порушено дві кримінальні справи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Зокрема, прокуратура Кривого Рогу порушила кримінальну справу відносно завідувача виробництва одного із супермаркетів за фактом службової недбалості та порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним, а також масовим отруєнням і боротьби з ними (ч. 1 ст. 367 і ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України). Встановлено факт продажу у супермаркеті салатів власного виробництва, у яких виявлено бактерії групи кишкової палички та патогенний стафілокок у недопустимому об’ємі.

Прокурор міста Жовті Води за аналогічними статтями порушив кримінальну справу відносно посадових осіб дитячої молочної кухні. Через їхню службову недбалість у реалізацію населенню надійшов кисломолочний сир, у якому виявлено стафілокок.