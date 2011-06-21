Кіровоградщина: оздоровленням охоплено лише 41% дітей

У Кіровоградській області станом на 20 червня літнім відпочинком та оздоровленням у таборах охоплено лише 41% дітей віком від 7 до 16 років (39,3 тис. осіб), тоді як встановлений урядом показник не повинен бути меншим за 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання міжвідомчого оперативного штабу з вирішення даного питання повідомив заступник голови облдержадміністрації Віктор СЕРПОКРИЛОВ.

Найгірша ситуація - у містах обласного підпорядкування, де відпочинком охоплено в Олександрії – 33% дітей, у Знам’янці – 16,9%, у Кіровограді – 15,3%, у Світловодську – 11,6%.

На сьогодні в області працюють 538 літніх таборів та 8 стаціонарних закладів. До кінця літа у них планується оздоровити 48,8 тис. дітей віком від 7 до 16 років або 50,1% від загальної чисельності.

За інформацією начальника головного фінансового управління ОДА Сергія ШЕРЕМЕТА, загальні видатки на літній відпочинок дітей Кіровоградщини в 2011 році становлять 11,4 млн. грн., в тому числі у пришкільних таборах – 5,2 млн. грн. На сьогодні фактично профінансовано 3,5 млн. грн. або 31% від запланованого.

За словами В.СЕРПОКРИЛОВА, торік в області було оздоровлено 38% усіх дітей.

«Цього року ми повинні збільшити цю кількість. Але мова йде саме про оздоровлення і відпочинок, а не накручування показників», - наголосив віце-губернатор.