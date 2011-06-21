Житомирщина: літнім відпочинком охоплено 60% дітей

На Житомирщині літнім відпочинком охоплено 60% дітей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Житомирській облдержадміністрації.

Діти оздоровлюються в оздоровчому закладі “Пролісок” (с. Кустин), невдовзі прийме дітей оздоровчий заклад “Березовий гай” (с. Скраглівка), також відкрито першу табірну зміну в оздоровчому закладі “Соколятко” (с. Скраглівка).

У всіх трьох закладах дотримані всі санітарно-гігієнічні, протипожежні умови, створено все для повноцінного відпочинку дітей.

Також зазначається, що табір „Соколятко” дуже популярний серед дітей, „Пролісок” – табір санаторного типу з чудовою матеріальною базою, а „Березовий гай” розпочне свою роботу 1 липня після кількарічного простою.

Обласна влада поставила завдання оздоровити понад 70 тисяч дітей. Стовідсотково будуть оздоровлені діти, які виховуються в інтернатних закладах, позбавлені батьківського піклування, діти-сироти.

Батьківська доплата до вартості путівки становить від 600-700 до 1200 грн.