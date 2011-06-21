У Дніпропетровську засуджено наркокур'єра

Кіровський районний суд Дніпропетровська засудив 31-річного місцевого до 5 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна за намагання контрабандним шляхом вивезти з України партію наркотичних засобів. Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області

Наприкінці серпня 2010 р у потязі «Дніпропетровськ-Москва» співробітники СБУ затримали наркокур’єра під час спроби вивезти до Росії 493 капсули трамадолу, 5080 пігулок комбінованого медичного препарату «Терофун» (псевдоєфедрину гідро хлорид). Наркотичні засоби зловмисник приховав під одягом та серед особистих речей. Загальна вартість вилучених наркотичних речовин за цінами «чорного ринку» складає близько 100 тис. грн. Проти наркокур’єра УСБУ порушило кримінальну справу за ч.2 та ч.3 ст.305, ч.3 ст.311, ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Вирок Кіровського суду набув чинності.