На Херсонщині гадюка заповзла у лікарню

У смт Новотроїцьке Херсонської області бійці МНС півгодини відловлювали гадюку, яка заповзла у місцеву лікарню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС в Херсонській області, 20 червня рятувальники були викликані медперсоналом до лікарні, щоб вилучити з будівлі гадюку, яка заповзла під шафу у дезінфекційному відділі.

Рятувальники піймали плазуна і доправили її у степ за межі міста.