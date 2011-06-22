На Херсонщині гадюка заповзла у лікарню
14:39, 22 червня 2011Новини регіонів
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МНС відловлювало півгодини
У смт Новотроїцьке Херсонської області бійці МНС півгодини відловлювали гадюку, яка заповзла у місцеву лікарню.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС в Херсонській області, 20 червня рятувальники були викликані медперсоналом до лікарні, щоб вилучити з будівлі гадюку, яка заповзла під шафу у дезінфекційному відділі.
Рятувальники піймали плазуна і доправили її у степ за межі міста.
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