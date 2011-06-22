На Тернопільщині створено обласну службу медицини катастроф

На Тернопільщині створено обласну державну службу медицини катастроф. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова Тернопільської обласної державної адміністрації Валентин ХОПТЯН з метою узгодження складу та порядку використання в екстремальних ситуаціях медичних сил і засобів.

Основним завданням служби є надання громадянам безоплатної оперативної медичної допомоги в таких екстремальних ситуаціях, як стихійні лиха, катастрофи, масові отруєння, епідемії, епізоотії, радіаційне бактеріологічне і хімічне забруднення, аварії тощо.

До складу служби увійшли медики та засоби лікувальних закладів обласного та районного рівня незалежно від виду діяльності.

Також В. ХОПТЯН затвердив склад обласної координаційної комісії служби медицини катастроф, призначивши керівником такої комісії начальника головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації.