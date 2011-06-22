У Тернополі введуть систему електронного запису до лікарів

У Тернополі в медичних закладах запровадять систему електронного запису на прийом до лікарів.

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено протоколом про наміри спільних дій щодо впровадження Тернопільської інформаційної медичної системи, який підписали заступник міського голови Леонід БИЦЮРА та директор дочірнього підприємства данської компанії «WebAdvancers» Борис ТАТАРНЮК.

Як зауважив під час підписання угоди Б.ТАТАРНЮК, спочатку буде запроваджено електронний реєстр пацієнтів та пластикові картки для запису на прийом, в яких буде інформація про хворого та історія його хвороби. Паперові картки при цьому ще діятимуть. У перспективі ж в електронний формат буде переведено усю інформацію про хворого за попередні роки.

«За статистикою, в середньому одна лікарня міста приймає до 1 тис. хворих у день, це по 5-8 пацієнтів на кожного лікаря у годину. Відповідно створюються черги. Запровадження пластикових карток дозволило б суттєво скоротити час прийому пацієнтів», - зазначив начальник міського відділу охорони здоров’я Ростислав ЛЕВЧУК.

Програму планують спочатку апробувати на базі поліклініки №1. Згодом вона об’єднає всі медичні заклади міста в єдиний інформаційний простір.

Б.ТАТАРНЮК зауважив, що за допомогою програми пацієнт зможе записатися на прийом через Інтернет або мобільним телефоном. Електрона база даних працюватиме цілодобово.

«Ввівши код своєї картки, пацієнт отримає бланк реєстрації, графік прийому лікарів протягом тижня. Натиснувши на прізвище лікаря, який потрібен, людина зможе записатися до нього на прийом і отримати одразу електронне підтвердження щодо дня та години, на яку його чекатиме спеціаліст», – пояснив Б.ТАТАРНЮК.

Він запевнив, що інформація про хворого буде захищена від стороннього доступу паролями.

Передбачено, що пілотний проект компанія «WebAdvancers» запустить у Тернополі безкоштовно.