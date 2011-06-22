На Донеччині скасовано заборону на купання і лов риби

У Донецькій області у двох прибережних районах (Новоазовському і Першотравневому) у зв`язку зі сприятливою епідобстановкою з 21 червня 2011 року скасовано заборону на купання і аматорський лов риби, введену раніше через спалах холери.

Про це повідомили УНІАН у санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

У повідомленні наголошується, що, згідно з результатами досліджень показників якості води Азовського моря Новоазовською і Першотравневою районних санепідстанцій, якість морської води, відібраної в період з 29.05.11 у цих районах відповідає вимогам чинного санітарного законодавства. При дослідженні санепідслужбою зразків риби, виловленої у вказаних районах, відхилення від чинних нормативів за показниками безпеки не виявлені.

Тому з 21 червня Постановою головного держлікаря Донецької області Віктора ДЕНИСЕНКА знято раніше діючу заборону на купання й аматорський лов риби в цих районах, повторили в обласній СЕС. І додали, що поки що дана заборона залишається тільки в місті Маріуполі.