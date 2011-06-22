Уряд Японії передав Волині медобладнання
На суму 200 тис. доларів США
Уряд Японії передав лікувальним закладам Волині сучасне медичне обладнання на суму майже 200 тис. доларів США, зокрема, Луцькій станції швидкої медичної допомоги - на суму 71,717 доларів, Маневицькій центральній районній лікарні - 105,814 доларів.
Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія передачі нового медичного обладнання відбулась сьогодні за участю радника з медичних питань Посольства Японії в Україні БАБА Такеші і третього секретаря Посольства Японії в Україні ТАКАХАШІ Юкі.
Зокрема, Луцькій станції швидкої допомоги передано дефібрилятори-монітори, електровідсмоктувачі, набори для надання першої допомоги та інше медичне обладнання з метою покращення якості невідкладної медичної допомоги. Маневицькій райлікарні - апарат УЗД, гастрофіброскоп і колоноскоп з метою покращення діагностики та лікування хвороб у постраждалих від Чорнобильської катастрофи у Волинській області.
«Це найсучасніше обладнання, яке дає нам можливість проводити повний комплекс реанімаційних заходів у будь-яких умовах: все, що може бути зроблене у лікарні, відтепер може бути і в автомобілях. Зараз ми проводимо навчання всіх інших працівників станції швидкої допомоги, щоб, коли з’явиться ще такої високої якості апаратура, весь персонал був готовий уже працювати», - сказав головний лікар Луцької станції швидкої медичної допомоги Олег КУЦ.
Проект реалізовано у рамках Програми безвідплатної допомоги Проектам людської безпеки «Кусаноне».
Починаючи з 2002 року в Україні у рамках програми реалізовано 58 проектів на загальну суму 3,3 млн. доларів США.