Уряд Японії передав Волині медобладнання

Уряд Японії передав лікувальним закладам Волині сучасне медичне обладнання на суму майже 200 тис. доларів США, зокрема, Луцькій станції швидкої медичної допомоги - на суму 71,717 доларів, Маневицькій центральній районній лікарні - 105,814 доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія передачі нового медичного обладнання відбулась сьогодні за участю радника з медичних питань Посольства Японії в Україні БАБА Такеші і третього секретаря Посольства Японії в Україні ТАКАХАШІ Юкі.

Зокрема, Луцькій станції швидкої допомоги передано дефібрилятори-монітори, електровідсмоктувачі, набори для надання першої допомоги та інше медичне обладнання з метою покращення якості невідкладної медичної допомоги. Маневицькій райлікарні - апарат УЗД, гастрофіброскоп і колоноскоп з метою покращення діагностики та лікування хвороб у постраждалих від Чорнобильської катастрофи у Волинській області.

«Це найсучасніше обладнання, яке дає нам можливість проводити повний комплекс реанімаційних заходів у будь-яких умовах: все, що може бути зроблене у лікарні, відтепер може бути і в автомобілях. Зараз ми проводимо навчання всіх інших працівників станції швидкої допомоги, щоб, коли з’явиться ще такої високої якості апаратура, весь персонал був готовий уже працювати», - сказав головний лікар Луцької станції швидкої медичної допомоги Олег КУЦ.

Проект реалізовано у рамках Програми безвідплатної допомоги Проектам людської безпеки «Кусаноне».

Починаючи з 2002 року в Україні у рамках програми реалізовано 58 проектів на загальну суму 3,3 млн. доларів США.