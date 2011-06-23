Тернопільщина: на автобусній станції розлили 100 г ртуті

У Кременці Тернопільської області на автобусній станції невідомі розлили 100 грамів ртуті.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, повідомлення про розлиту ртуть надійшло в Кременецький райвідділ МНС учора о 19-й год.

Одразу після цього на місце події прибули рятувальники, які встановили факт розливу металевої ртуті на площі 12 м. кв. окремими осередками. Загалом було розлито близько 100 грамів ртуті.

Забруднену територію рятувальники огородили стрічкою, після чого було проведено збір отруйного металу та демеркуризацію.

За даними УМНС, рух транспорту під час проведення робіт не припинявся, людей з автобусної станції не евакуйовували.