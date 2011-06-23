Кіровоград: затверджено програму поводження з відходами

Депутати Кіровоградської міської ради затвердили Програму поводження з твердими побутовими відходами на період 2011-2016 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті Кіровоградської міськради.

У плані заходів щодо реалізації програми зазначається, що за даний період у місті буде запроваджено систему роздільного збору твердих побутових відходів, підготовлено план поетапної рекультивації сміттєвого звалища, а також побудовано новий об`єкт з прийому і переробки сміття.

Міський полігон твердих побутових відходів у Кіровограді було створено у 1953 році. В результаті багаторічного складування звалище розширилося на територію 18,9 гектара з об`ємом сміття в 3,8 млн. тонн. У межах полігону повністю засипано клиноподібний яр, де висота сміття тепер сягає 35 метрів. Звалище не має ані покриття, ані загороди, а за чотириста метрів від нього починається житловий масив. Сортування відходів ніхто не проводить, через хаотичне заховання залишків різного походження на полігоні часто виникають пожежі, які важко ліквідовувати.

Згідно з планом, на звалищі збираються побудувати сміттєво-сортувальний комплекс, а також організувати роздільний збір твердих побутових відходів серед населення Кіровограда. На виконання цієї частини Програми з міського бюджету виділять 1,790 млн. грн., очікується, що приватні інвестиції становитимуть 8,6 млн. грн.

За словами начальника Головного управління ЖКГ міської ради Олександра ГОЛОВЧЕНКА, найскладнішим пунктом програми є спорудження підприємства з переробки сміття.

«Зараз вже існують реальні пропозиції від інвесторів, проте потрібно дочекатися, поки влада Кіровоградського району виділить під нього земельну ділянку. Поки експертна рада визначає, який саме тип сміттєпереробногоо заводу потрібен Кіровограду, адже продуктом переробки можуть бути теплова і електрична енергія, будівельні матеріали, або добрива тощо», - відзначив О.ГОЛОВЧЕНКО.

Програма також передбачає рекультивацію і дегазацію території полігону з дотриманням усіх санітарних і екологічних вимог.