Вінниця: затримано іноземця, який розбещував 13-річних дівчат

У Вінниці 22 червня затримано 30-річного іноземця, якого обґрунтовано підозрюють у розбещенні двох 13-річних дівчат.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області, чоловіка затримали на орендованій квартирі, де він перебував з малолітніми дітьми.

У себе на батьківщині чоловік працював кухарем в ресторані. Місяць тому він приїхав в Україну у відпустку і мешкав у квартирі свого знайомого.

За попередньою інформацією, підозрюваний познайомився з дітьми у центральному парку міста. Іноземець пригостив малолітніх солодощами та запросив у гості.

Як повідомили у слідчому управлінні УМВС, підозрюваний довів малолітніх до стану алкогольного сп’яніння, після чого вчинив щодо них розпусні дії. Дівчата намагалися покинути приміщення, однак іноземець перешкоджав їм у цьому.

Дитячі крики про допомогу почули сусіди та повідомили в міліцію.

Правоохоронці негайно прибули на виклик та затримали зловмисника.

Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо його арешту.

За фактом розбещення малолітніх порушено кримінальну справу.