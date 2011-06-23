Волинь: акція «Серце до серця» зібрала майже 126 тис. грн

На Волині Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця» зібрала майже 126 тис. грн. Вона проходила вшосте і тривала з 1 по 15 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні відбулось підбиття підсумків акції. Найуспішніше вона пройшла у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі та Старовижівському районі. Усього зібрано 125 тисяч 900 грн. 77 коп.

Скриньки благодійної допомоги були розміщені у лікарнях, навчальних закладах, магазинах, кафе, супермаркетах. Для збору коштів було організовано близько 800 волотнерів з числа учнівської та студентської молоді. В день фіналу акції волонтери збирали кошти у скриньки на вулицях, майданах, в парках міст і сіл області. Також проводилися різноманітні масові розважальні заходи: концерти, кінопокази, літературні вечори, молодіжні вечірки.

Зібрані кошти будуть перераховані хворим на діабет дітям.