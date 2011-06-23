У Вінниці розпочато медичне страхування жителів

У Вінниці розпочала роботу муніципальна страхова компанія «Місто», що забезпечить медичне страхування жителів міста.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Процедура медичного страхування на першому етапі передбачає страхування колективів підприємств, установ та організацій з перспективою поступового охоплення послугами добровільного медичного страхування всього працездатного населення міста.

В подальшому передбачається введення пільгових соціальних програм ДМС для пенсіонерів та малозабезпечених категорій громадян.

Механізм обслуговування застрахованої особи полягає у тому, що першою людиною, до якої повинен звернутись хворий, є лікар-координатор, який буде закріплений за кожним колективом і номер телефону якого буде у кожного працівника тієї чи іншої установи. Самі ліки хворий за рецептом безкоштовно буде отримувати в аптечній мережі «Муніципальна аптека». Якщо з якихось причин того чи іншого препарату у «Муніципальній аптеці» немає, то забезпечення ним хворого буде здійснюватись на таких самих умовах у інших аптеках, з якими матиме відповідний договір страхова компанія.

У муніципальній страховій компанії існує також механізм обслуговування людей, які потребують оперативного втручання чи перебування на лікуванні у стаціонарі. Усі умови надання медичних послуг детально роз`яснюються під час укладання договору страхування. За окремими програмами будуть страхуватись вагітні жінки.

Як зазначила начальник управління охорони здоров`я міської ради Людмила ГРАБОВИЧ, «ми сподіваємось, що із впровадженням медичного страхування люди будуть більше зацікавлені у тому, щоб мати страховий поліс, який гарантуватиме їм якісне лікування». «А кошти, які страхова компанія буде відраховувати на користь медичних установ, в якій лікуватимуться застраховані особи, підуть на розвиток цих закладів, а не йтимуть у різноманітні фонди», - підкреслила Л. ГРАБОВИЧ.