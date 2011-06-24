Лікар вимагав гроші за УЗД дітей - порушено кримінальну справу

Лікар кабінету ультразвукового дослідження Білозерської центральної районної лікарні (Херсонська область) вимагав гроші за обстеження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, у період з січня по червень цього року лікар незаконно вимагав та отримував від батьків оплату за надання медичних послуг їхнім дітям.

Прокуратурою Білозерського району щодо лікаря порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. 184 ч. 1 (незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги у державних чи комунальних закладах охорони здоров`я) і ст. 365 ч. 1 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.