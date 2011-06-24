Сумщина: проходить акція з надання допомоги довгожителям

У Сумській області проходить безстрокова акція "Зігрій нужденну душу".

Це спільний проект сумських обласної та міської влади та обласного благодійного фонду "Милосердя". У межах цього заходу представники місцевих органів влади відвідують довгожителів, яким виповнилося сто і більше років, пропонують допомогу у вирішенні їх проблем, вручають подарунки.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови фонду "Милосердя" Раїси ВОРОНЕНКО, нині в регіоні налічується 45 таких довгожителів, і очолюваний нею фонд порушив питання перед керівництвом області про надання цим людям щомісячної стипендії з обласного бюджету. "Йдеться про 300-500 гривень. Для обласної казни це незначна сума, а от стареньким така добавка до пенсії була б дуже своєчасною і потрібною.

«Для прикладу, у Львові довгожителям доплачують щомісяця по 500 гривень, а у Києві щокварталу - по 150", - наголосила Р.ВОРОНЕНКО. Заступник голови Сумської обласної ради Іван РЕБЕНКО, який опікується питаннями соціального захисту населення, переконаний, що депутати облради «детально вивчать проблему та ухвалять виважене, справедливе рішення на користь людей, яким доля подарувала довге життя».