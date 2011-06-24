Миколаївська облрада попередила ввезення фальсифікованих ліків

На 5-й сесії Миколаївської обласної ради, що відбувається сьогодні, депутати прийняли Програму з попередження ввезення і розповсюдження на території Миколаївської області неякісних (субстандартних), фальсифікованих і незареєстрованих лікарських засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, програма розрахована на 2011-2015 роки.

Програма спрямована на посилення держконтролю у сфері обороту лікарських засобів, вона передбачає об`єднання зусиль Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів у Миколаївській області та всіх силових структур: управління з боротьби з незаконним оборотом наркотичних лікарських засобів, податкової інспекції, Служби безпеки України, управління охорони здоров`я.

«Виробництво і розповсюдження фальсифікованих ліків несе загрозу життю і здоров`ю людей, - наголосила начальник Держінспекції з контролю за якістю лікарських препаратів у Миколаївській області Ніна СЛАВКО. - Вони підривають економіку держави і завдають збитків тим підприємствам, які працюють легально».

За даними Н.СЛАВКО, починаючи з 2005 року, на території Миколаївської області виявлялася значна кількість фальсифікованих ліків. Лише у 2010 році було виявлено 57 найменувань незареєстрованих лікарських препаратів, а також 179 серій 168 найменувань субстандартних лікарських засобів і 3 серії 2 найменувань фальсифікованих ліків.

«За результатами проведених перевірок у 9 суб`єктів були анульовані ліцензії. Штрафні санкції становили 11 тис. 600 грн. Є й судові справи», - повідомила Н.СЛАВКО і зазначила, що «це лише ті ліки, які ми виявляємо за умови попередження підприємців за 10 днів до перевірки».