У Миколаївській області спалахнув ешелон із сіркою

У Снігурівському районі Миколаївської області загорівся вагон із сіркою.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Управлінні МНС у Миколаївській області, у вантажному поїзді, що прямував з Апостолова до Миколаєва, 43 із 54 вагонів були заповнені сіркою. На перегоні Євгенівка Снігурівського району машиніст побачив, що з другого від локомотива вагону, не накритого зверху, йде дим. Відкритого вогню не було. Машиніст зателефонував на станцію Снігурівка і викликав рятувальників.

Поїзд доїхав до Снігурівки, де співробітники МНС – газодимозахисники, подали на вагон струмінь розпилювання води і присадили дим. Охолодити також довелося і сусідній вагон, звідки, попри брезентове покриття, також тягнувся дим.

Обидва вагони було відчеплено від ешелону, який було відправлено далі за маршрутом. Зараз біля них виставлена охорона.

Співробітники санепідемстанції взяли проби повітря в місці задимлення - перевищення норм немає.

Попередньою причиною задимлення співробітники МНС називають дим, який тягнувся з труби тепловоза. Не виключається самозагорання сірки, а також поява диму від потрапляння в сірку вологи.

Про подію губернатор Миколаївської області Микола КРУГЛОВ повідомив під час 5-ї сесії Миколаївської обласної ради, попросивши голову Снігурівської райдержадміністрації Сергія БУНЧУКА залишити засідання і поїхати в район, аби вирішити ситуацію.