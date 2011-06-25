У Кременчуці до реанімації потрапили троє молодих чоловіків
08:44, 25 червня 2011Новини регіонів
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Вживали психотропи з горілкою
У Кременчуці Полтавської області до реанімації потрапили троє молодих чоловіків, які вживали психотропні препарати і запивали їх горілкою.
Про це УНІАН повідомили у міській міліції.
Вчора о 20.00 було госпіталізовано трьох чоловіків, віком 20, 22 і 23 роки. До лікарні їх було доставлено з нічного клубу в несвідомому стані.
Один із хлопців прийшов до тями і повідомив міліціонерам, що пігулки вони купили без рецепту в аптеці. Один випив 10 пігулок, другий - 20, а третій - 30. Потім вони пили горілку.
За даним фактом ведеться дослідча перевірка.
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