Маріуполь: у холерному госпіталі лишився один пацієнт

У Маріуполі одну пацієнтку, раніше госпіталізовану з холерою, вчора виписано з лікарні, і один хворий ще продовжує лікування.

Про це повідомляє місцевий сайт ilich.in.ua з посиланням на начальника управління охорони здоров`я Маріупольської міської ради Олександра ЖЕЛЕЗНЯКА.

За його словами, вчора з холерного госпіталю Маріуполя виписана жінка, яка повністю видужала і може повернутися додому. Зараз в інфекційному відділенні міськлікарні залишається лише один хворий на холеру – 63-річний житель Маріуполя і 3 вібріононосія, стан пацієнтів стабільний, повідомив О.ЖЕЛЕЗНЯК.

Він також повідомив, що лікування пацієнтів, які залишилися, планується завершити до 29 червня, і «до цього часу холерний госпіталь має повністю спустіти».

У повідомленні нагадали, що, починаючи з 29 травня, в Маріуполі було зареєстровано 17 випадків захворювання на холеру, викликаних холерним вібріоном О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовар Огава, а також 9 випадків вібріононосіння такого ж збудника у клінічно здорових людей.