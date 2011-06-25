На Арабатській Стрілці жінка під час купання потрапила під катер
12:52, 25 червня 2011Новини регіонів
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Постраждала госпіталізована
У Херсонській області на Арабатській Стрілці жінка під час купання у морі потрапила під катер.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, 24 червня о 18.00 на пляжі селища Щасливцеве Генічеського району 30-річна жінка під час купання потрапила під катер, що здійснював виїзд із буйкової зони.
Постраждала госпіталізована. Триває розслідування обставин інциденту.
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