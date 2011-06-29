25-річний чоловік підірвався на артснаряді часів війни

На Тернопільщині внаслідок вибуху артснаряду часів Другої світової війни 25-річний чоловік потрапив до реанімації.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України, нещасний випадок стався вчора у селі Крижі Кременецького району.

Місцевий мешканець вирішив виготовити пристрій для розклепування коси із гільзи 76-міліметрового артснаряду радянського виробництва часів війни. За даними рятувальників, вибух спричинив підривний пристрій, розміщений у задній частині гільзи, після контакту з електрозваркою, яку використовував чоловік.

Потерпілого без свідомості з численними пораненнями доставили у Кременецьку районну лікарню. Він перебуває у важкому стані.