У Маріуполі продовжують лікування двоє хворих на холеру

У лікарні в Маріуполі Донецької області продовжують лікування дві людини, хворі на холеру. Одна з них готується до виписки.

Про це УНІАН повідомили у Санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

28 червня в Маріуполі було зареєстровано один новий випадок захворювання на холеру у чоловіка без певного місця проживання. Він заразився, купаючись в річці Кальчик.

Епідеміологи констатували, що всього станом на 29 червня в Маріуполі було зареєстровано 18 випадків захворювання на холеру (викликаних холерним вібріоном О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава) і 9 випадків вібріононосійства такого самого збудника у клінічно здорових людей.

16 хворих і 9 вібріононосіїв після завершення лікування і отримання трьох негативних результатів дослідження на холеру виписані.