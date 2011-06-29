В Одесі горіла стоматологічна клініка

Жертв та постраждалих внаслідок пожежі у стоматологічній клініці в Одесі немає.

Як повідомляє прес-служба МНС України, вранці 27 червня в Одеса по вул. Мечникова, 2, на даху двоповерхової будівлі стоматологічної клініки Одеського Національного медичного університету виникла пожежа, що перекинулася на другий поверх.

Підрозділами МНС пожежу ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає. Вогнем знищено покрівлю будівлі, пошкоджено службові кабінети, меблі та обладнання на площі близько 600 кв. м.

Попередня причина пожежі – обрив з послідуючим коротким замкненням електропроводів зовнішньої електромережі.