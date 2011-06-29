Третій енергоблок Запорізької АЕС відключено

Спрацював аварійний захист

Третій енергоблок Запорізької АЕС внаслідок спрацювання аварійного захисту відключено від об’єднаної енергосистеми України. Як повідомляє прес-служба МНС України, о 10.30 27 червня на Запорізькій АЕС внаслідок спрацювання аварійного захисту заземлення генератора потужність енергоблоку № 3 максимально знижено та відключено від об’єднаної енергосистеми України. Радіаційний і протипожежний стан на станції в межах норми. Персоналом зміни вживаються заходи з виявлення та усунення несправностей.

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