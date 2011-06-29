У Тернополі збудують лабораторію з виявлення небезпечних інфекцій

У Тернополі збудують міжобласну лабораторію з дослідження небезпечних інфекцій. Про це під час прес-конференції повідомив головний державний санітарний лікар області Степан ДНІСТРЯН.

За його словами, будуватимуть її за кошти США в рамках спільного проекту Міністерства охорони здоров’я України та уряду США. Орієнтована вартість будівництва та обладнання – 5 млн. грн

За прогнозом С. ДНІСТРЯНА, лабораторію збудують за півтора роки, насамперед Тернопіль має виділити земельну ділянку та розробити технічні умови. Заплановано, що лабораторію збудують на території обласної СЕС.

Працюватимуть у лабораторії 20-25 людей, попередньо їх навчатимуть фахівці із США.