Луганщина: від ураження блискавкою загинула людина
10:08, 30 червня 2011Новини регіонів
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Ще одна постраждала
В Луганській області від ураження блискавкою одна людина загинула і ще одна – постраждала.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався учора о 19.30 у с. Криворіжжя Брянківської міської ради під час дощу, на відкритій ділянці спортмайданчику.
Постраждалу у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні.
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