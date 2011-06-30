Луганщина: від ураження блискавкою загинула людина

10:08, 30 червня 2011
Новини регіонів
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Ще одна постраждала

В Луганській області від ураження блискавкою одна людина загинула і ще одна – постраждала.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався учора о 19.30 у с. Криворіжжя Брянківської міської ради під час дощу, на відкритій ділянці спортмайданчику.

Постраждалу у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні.

 

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