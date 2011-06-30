Із Львівщини вивезуть ще понад 650 тонн меланжу

На Львівщині відновилася реалізація додаткової угоди проекту ОБСЄ-Україна щодо утилізації запасів компонентів рідкого ракетного палива типу “меланж”.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони.

Як зазначається в повідомленні, днями з Російської Федерації до складу ракетного палива Західного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України, що розташований неподалік міста Радехова Львівської області, прибули 12 спеціальних залізничних вагонів.

Як пояснив командир військової частини підполковник Олександр ЯТЛУК, особовий склад частини, який залучений до заходів із завантаження меланжу на залізничний транспорт, без порушення заходів безпеки та норм охорони довкілля вже завершив закачування небезпечної речовини до спеціальних цистерн.

Загалом цього разу завантажено 651,8 тонн окислювача ракетного палива. Небезпечний вантаж вирушить до РФ, де на потужностях компанії “Техноазот” буде перероблений у продукти суто цивільного призначення.

«Ще у 2010 році на цьому складі ракетного палива зберігалося 3,2 тисячі тонн меланжу, – повідомив відповідальний за вивезення компонентів ракетного палива з підпорядкованої військової частини та безпеку його завантаження заступник командувача Західного оперативного командування з логістики – начальник логістики Західного ОК генерал-майор Сергій НІКОЛАЄВ. – Останній раз вивезення окислювача ракетного палива з-під Радехова було здійснено в грудні 2010 року. І зараз цей процес відновився».

Він зазначив, що перерва у реалізації проекту ОБСЄ-Україна щодо утилізації запасів компонентів рідкого ракетного палива типу “меланж” відбулася за ініціативи російської сторони.

«Росіяни через зміни у своєму законодавстві були змушені відтермінувати перевезення. Крім того, у цей час відбулася зміна власника підприємства-переробника. Але зараз процес утилізації меланжу відновлено, узгоджені нові терміни вивезення і, будемо сподіватися, затримок більше не виникне», – сказав С.НІКОЛАЄВ.

Він також повідомив, що у ємкостях на території Радехівського складу ще залишається близько 1400 тонн меланжу. Його планується вивезти протягом найближчих місяців трьома рейсами.

«Сподіваємося, що до осені поточного року західні області України повністю позбудуться окислювача ракетного палива типу “меланж”, – підкреслив він.

За процесом завантаження меланжу у спеціалізовані цистерни спостерігали представники Міністерства оборони України, ОБСЄ та російської компанії “Техноазот”.

***Меланж – це багатокомпонентна суміш азотної кислоти, окисів азоту та інгібіторів корозії. Летюча, агресивна, високотоксична та гігроскопічна рідина, що застосовується як окислювач ракетного пального у рідинно-паливних ракетних двигунах. Окислювачі на основі азотної кислоти не горять та не вибухають, але вони викликають самозаймання деяких горючих матеріалів, у тому числі ракетного пального.

У спадщину від Радянського Союзу Збройним силам України залишилося майже 16,7 тисяч тонн надлишкових та некондиційних компонентів ракетного палива (КРП), з яких більшість складають меланжі.