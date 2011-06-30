Кіровоградщина: 420 батьків погано виконують свої обов’язки

З початку року на Кіровоградщині 420 батьків отримали офіційні попередження від служб у справах дітей через незадовільне виконання батьківських обов’язків.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні у справах преси та інформації Кіровоградської обласної держадміністрації.

За півроку в області з сімей вилучено 105 дітей, 65% яких влаштовано в сім’ї громадян України. Всього за вказаний період службами у справах дітей проведено 1,5 тис. перевірок з метою захисту прав дітей, які опинились в складних життєвих ситуаціях.

Працівниками відділів органів внутрішніх справ проведено 1,2 тис. профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», в ході яких виявлено 86 випадків вживання дітьми алкогольних напоїв та тютюнових виробів у громадських місцях, 60 неповнолітніх вилучені з несприятливого середовища.

Загалом по області 58% дітей від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (3506), виховуються в сім’ях опікунів та піклувальників (по Україні – 63%). На обліку в службах перебувають 35 родин, які бажають усиновити дитину.