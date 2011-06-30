У Маріуполі в лікарні залишається один хворий на холеру

Сьогодні в Маріуполі один пацієнт, раніше госпіталізований із холерою, був виписаний з лікарні, а ще одна людина продовжує лікування.

Як повідомили УНІАН у санітарно-епідеміологічній станції Донецької області, всього станом на сьогоднішній день у Маріуполі було зареєстровано 18 випадків захворювання на холеру, викликаних холерним вібріоном (О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава) і 9 випадків вібріононосія такого ж збудника у клінічно здорових людей.

За інформацією начальника управління охорони здоров`я Маріупольської міської ради Олександра ЖЕЛЕЗНЯКА, хворий, що продовжує лікування - молодий чоловік без певного місця проживання, госпіталізований 27 червня.

«Стан цього пацієнта стабілізувався. Курс його лікування розрахований до 7 липня. Якщо все пройде успішно, його через тиждень випишуть із госпіталю, й тоді можна буде говорити про відкриття пляжів у місті», - сказав О.ЖЕЛЕЗНЯК.