Київ підключать до опалення достроково

Київська міська держадміністрація має намір підготувати міське господарство до можливості розпочати опалювальний сезон раніше звичайних термінів у разі погіршення погодних умов, а саме: з 1 жовтня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на першого заступника голови КМДА Олександра МАЗУРЧАКА, який очолює міський оперативний штаб з підготовки столиці до нового опалювального сезону.

На засіданні штабу О.МАЗУРЧАК зазначив, що підготовку до опалювального сезону розпочато вчасно. «Цього року ми матимемо серйозні фінансові ресурси, і в підготовці до зими їх необхідно використати максимально раціонально. Зокрема, йдеться про придбання додаткової техніки, ремонт будівель тощо. Також необхідно скоротити до мінімуму період входження в опалювальний сезон. Заповнення систем теплоспоживання повинно бути завершено 15 вересня, а вже 1 жовтня, у разі погіршення погодних умов, столиця повинна бути готова до підключення опалення», - зауважив він.

Також він наголосив на необхідності своєчасного оформлення паспортів готовності будинків та актів готовності теплового господарства споживачів.

За словами начальника Головного управління житлового господарства Володимира СТОРОЖЕНКА, у районах міста вже створені оперативні штаби та затверджені заходи щодо підготовки житлових будинків, об’єктів соціально-культурного призначення та теплового господарства. Персональну відповідальність за їхнє виконання покладено на керівників житлово-експлуатаційних підприємств, установ і організацій.

Наразі житлово-експлуатаційні підприємства разом з КП «Київміськсвітло» працюють над відновленням зовнішнього освітлення дворових територій. Також тривають роботи з відновлення пошкоджених мереж.

В КМДА відзначають, що випробування теплових мереж на міцність та щільність ПАТ «Київенерго» розпочато 26 квітня. Уже виконано випробування 14 ділянок тепломереж, що складає 28% від загальної кількості. Під час випробувань виявлено 464 пошкодження магістральних та розподільчих теплових мереж, з них усунено – 313 пошкоджень.

Як повідомлялося, початок опалювального сезону в столиці зазвичай відбувається 15 жовтня, але підключення житлових будинків до подачі тепла триває приблизно протягом тижня.