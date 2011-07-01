Сумщина: комунальні аптеки об'єднали в єдине підприємство

У Сумській області рішенням обласної ради створено підприємство "Нова фармація Сумщини", що об`єднало існуючу в регіоні мережу комунальних аптек.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облради.

За інформацією заступника голови облради Івана РЕБЕНКА, подібне об`єднання - єдиний спосіб врятувати комунальні аптеки Сумщини.

"Якщо в 1990 році в області було 246 державних і комунальних аптек, то в минулому році їх залишилося лише 22 з 259 існуючих. Тепер навіть не в кожному районі є комунальна аптека. При цьому приватні аптеки процвітають, а комунальні продовжують зникати", - зазначив І.РЕБЕНКО.

За його словами, аналіз показав, що більшість приватних аптек з`явилися шляхом банкрутства державних і комунальних, і робили це в більшості випадків посадові особи тих же комунальних аптек, причому за безцінь.

При цьому жодна з приватних аптек не бере на себе відповідальності реалізувати наркотичні, психотропні речовини і жодна не займається виготовленням лікарських препаратів, оскільки ці види діяльності є планово-збитковими.

"Якщо зараз залишити ситуацію з аптеками без уваги, то вже найближчим часом в області залишиться дві-три міські комунальні аптеки - інші просто зникнуть. Сьогодні на Сумщині стабільно працює 4-5 комунальних аптек, інші без підтримки пропадуть. Тому було прийнято рішення об`єднати в єдину структуру всі комунальні аптеки - разом вижити легше", - зауважив посадовець.

І.РЕБЕНКО запевнив, що створення спільного підприємства не позначиться на штатному розписі аптек. Принаймні, в найближчі три роки про жодне скорочення співробітників в цих закладах не йтиметься. Крім того, мешканцям Сумщини не варто перейматися питанням придбання ліків за пільговими рецептами.

"Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ наголошує, що в кожному районі має бути комунальна аптека, де пенсіонери могли б отримувати ліки за пільговими рецептами. Зараз близько 70% пільгових рецептів йдуть через приватні аптеки. Ми плануємо, щоб 80-90% пільгових рецептів йшли через комунальні аптеки, адже йдеться про бюджетні кошти. Самі рецепти ніхто не відмінятиме", - наголосив І.РЕБЕНКО.