У Сумській області невідомі підпалили отрутохімікати

У Сумській області рятувальники ліквідовували пожежу, влаштовану невідомими зловмисниками у місткостях отрутохімікатів в селі Великі Будки Недригайлівського району.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Сумській області, загоряння сталося в 5-кубовій металевій посудині, де зберігалося більш як 900 кг непридатних і заборонених до використання пестицидів.

Рятувальні відділення радіаційної, хімічної і біологічної розвідки в спецкостюмах провели хімічну розвідку осередку ураження і знайшли перевищення концентрації хлору у 5 разів. Завдяки оперативному реагуванню, пожежу була локалізовано і ліквідовано, отрутохімікати, що горіли, поміщено у нові посудини.

За попередніми даними, загоряння сталося у результаті проникнення на місце події невідомих осіб.

Жертв і потерпілих немає.