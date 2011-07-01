У Маріуполі з підозрою на холеру госпіталізовано місцевого жителя

У Маріуполі Донецької області з підозрою на захворювання холерою госпіталізовано ще одного місцевого жителя.

Про це заявив сьогодні на брифінгу начальник управління охорони здоров`я Маріупольської міської ради Олександр ЖЕЛЕЗНЯК, повідомляє місцевий сайт ilich.in.ua.

Присутній на брифінгу головний санітарний лікар Маріуполя Георгій ГУСАКОВ повідомив, що результати аналізів стануть відомі сьогодні до вечора, «але у санстанції сумнівів практично немає, що ця чоловік хворий на холеру, і якби він вчасно не звернувся до медиків, результат був би сумним».

За словами Г.ГУСАКОВА, цей чоловік поступив до лікарні з ускладненою дисфункцією кишечника і сильним обезводненням організму, і, «щоб врятувати чоловіка, йому вже влили 20 літрів лікувальної рідини».

Санлікар повідомив, що госпіталізований чоловік ніде не працював, проживав в Іллічевськом районі міста, вів асоціальний спосіб життя і періодично купався в річці Кальчик в районі промислових стоків.

Г.ГУСАКОВ зазначив, що «за версією фахівців, промислові стоки в районі річки Кальчик – одне з найнебезпечніших місць щодо загрози захворювання на холеру, а люди без певного місця проживання і які ведуть асоціальний спосіб життя ходять туди купатися, використовуючи стоки як гаряче джерело».

Він відзначив, що зараз на місці скидання промстоків у річку працює комісія на чолі з головою Іллічівської райадміністрації Ігорем АЛЕКСЄЄВИМ, яка вирішує, яким чином закрити доступ до купання і обстежувати всіх осіб, які приймали в цьому місці водні процедури.

Як повідомляв УНІАН, з 29 травня в м. Маріуполі офіційно підтверджено 18 випадків захворювання на холеру і 9 випадків вібріононосійства у клінічно здорових людей. Станом на 30 червня в холерному госпіталі Маріуполя на лікуванні перебував один пацієнт.