У Полтаві мікроавтобус провалився під асфальт

У Полтаві мікроавтобус Volkswagen провалився під асфальт, у яму, що утворилася внаслідок злив.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в Центрі пропаганди ГУ МНС України в Полтавській області.

За їхніми даними, через несправність зливової каналізації вулицю затопило. На дорозі був знак про те, що ця її ділянка є небезпечною, проте його віднесло водою, водій його не побачив.

Мікроавтобус зі сторони водія провалився під асфальт, його перевернуло на один бік. В результаті транспорт опинився у воді, вона доходила до вікон, зазначили в ГУ МНС.

Мікроавтобус не здійснював пасажирських перевезень, у салоні на момент події, окрім водія, перебувала ще одна жінка. Люди не постраждали. Аварійно-рятувальна бригада витягла автобус із ями.