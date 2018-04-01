Вісім стереотипів, які заважають правильно харчуватися

Від кількості порад з приводу того, як потрібно правильно харчуватися, цілком може початися розлад шлунку. І чим вони категоричніші (овочі їмо, жири і яйця – у смітник), - тим більш далекі від істини, вважають медики.

Насправді, все, що за багато століть з`являлося на нашому столі, дає нашому організму все-таки більше корисного, ніж шкідливого. Інакше б, ці продукти давно зникли з людського меню, просто за законом природного відбору.

Їсти якомога більше овочів. Ця порада не викликає начебто ніяких сумнівів, оскільки в овочах міститься маса вітамінів і корисна для травлення клетчатка. Вони низькокалорійні, і за рахунок об`єму створюють відчуття ситості, знижують тиск.

Проте дуже велика кількість з’їдених сирих овочів може негативно позначитися на здоров`ї тих, у кого вже є проблеми з шлунково-кишковим трактом (коліт і т.п.).

Молодим жінкам харчуватися виключно одними овочами (наприклад, для схуднення) вельми некорисно, оскільки, скажімо, недолік заліза може відбитися на здатності народжувати. Необхідне добре засвоюване залізо міститься в продуктах тільки тваринного походження.

Раз і назавжди відмовитися від жирної їжі, звичайно, можна. Ось тільки чи потрібно? Потрібно менше вживати тваринних жирів (жирного м`яса, ковбас-сосисок, жирних молочних продуктів), тому що вони - джерело холестерину, надлишок якого призводить до атеросклерозу (звуження або закупорка судин) і проблем із серцем.

З іншого боку, зовсім відмовившись від жирів, ми тим самим відмовляємося від вітаміну А, що відповідає за зір, і вітаміну Е, який називають ще «вітаміном краси». Річ у тому, що вони жиророзчинні, тобто без жирів просто не засвоюються.

Крім того, через брак жирів люди мимоволі починають їсти більше цукру. Американці свого часу відмовилися від жирної їжі, але почали споживати більше цукрів у тому або іншому вигляді, і продовжували товстішати, але вже від вуглеводів.

Вершкове масло потрібно негайно замінити рослинним. Дійсно, така заміна корисна для серця, оскільки в рослинних маслах немає холестерину.

З іншого боку, вершкове масло досить калорійне, це повинні враховувати ті, у кого проблеми із зайвою вагою. Вершкове масло укріплює імунітет і корисне для зору. 1/3 від загальної кількості необхідних нам жирів повинна поступати за рахунок жиру насиченого, тому потрібно з`їдати 20 грамів вершкового масла на день.

Відмовитися від вуглеводів. З одного боку, вуглеводи - основне джерело енергії, деякі їх компоненти - складова частина клітин і тканин організму. З іншого, при надмірному споживанні можливий перехід вуглеводів у жири.

Тому треба відмовлятися від простих вуглеводів, які легко засвоюються організмом (цукру, солодощів, мучного), але не забувати про складні (овочі, фрукти, крупи, хліб з висівками).

Ми можемо без шкоди з`їдати максимум 2-3 яйця на тиждень. Це твердження базується на тому, що в яєчному жовтку міститься практично денна доза холестерину, але з іншого боку, в ньому же є і лецитин з холином.

Негативний вплив холестерину можна знизити, знаючи, що це речовина жиророзчинна, тому якщо ви будете їсти яйце з маслом або майонезом, воно краще засвоїться у вас в організмі.

А ось людям немолодим, малорухливим, схильним до розвитку атеросклерозу яйцями зловживати, дійсно не варто, зате молодим і активним вони необхідні через велику кількість марганцю, заліза, міді, кобальту у поєднанні з повноцінними білками.

Все це - прекрасний засіб від недокрів`я, а фосфор, що міститься в яйцях, необхідний для живлення нервової системи і головного мозку.

Їсти морепродукти можна в необмежених кількостях. Так, дари моря дуже корисні, бо містять повноцінні білки - основний матеріал для клітин і тканин організму: йод, вітаміни А і D, Омега-3 кислоти, що знижують рівень артеріального тиску і що запобігають утворенню тромбів.

Але радість від поїдання креветок зменшиться, якщо ми знатимемо, що холестерину в них в 2 рази більше, ніж в сосисках або вершках 20%-ої жирності, від яких лікарі просять відмовитися насамперед, якщо ви дбаєте про свої судини.

Якщо захочете себе потішити, виберіть мідії, в яких немає холестерину, зате багато жирів, що перешкоджають розвитку тромбозів.

Відмовитися від солі. Гарна порада. Тільки, не відмовляйтеся взагалі. Скоротіть її споживання, як мінімум, в три рази, особливо якщо ви гіпертонік.

Дослідження показали, що зниження вживання солі з 10 до 3,5 грамів на добу дозволяє понизити рівень артеріального тиску на 4-6 мм рт.ст. і зробити медикаментозне лікування гіпертонії набагато ефективнішим.

А ось повна відмова від солі є наслідком порушенням утворення шлункового соку і обезводнення. Крім того, натрій - основний елемент солі - необхідний для підтримки певного сольового складу крові.

Не вживати алкоголь! Якщо людина щодня випиває 30 грамів абсолютного алкоголю (60-65 грамів горілки), структура жирів у крові нормалізується, тобто алкоголь в цих дозах має протиатеросклерозний ефект.

Особливо добре, коли така кількість алкоголю доводиться на натуральне червоне сухе вино. Гаряче червоне вино допомагає при застуді. Пивом з яйцем раніше лікували виснаження і занепад сил.

Правда.ru