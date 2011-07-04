Херсонщина витратить на розвиток туризму і курортів 4,7 млн грн

У Херсонській області планують витратити на розвиток туризму і курортів до 2015 року майже 4,703 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено в Програмі розвитку туризму і курортів на 2011-2015 роки, яку сьогодні затвердили депутати Херсонської облради на сесії.

Зокрема, із зазначених коштів 4,366 млн. грн. буде витрачено з обласного бюджету, 220 тис. грн. - з держбюджету і 117 тис. грн. – з позабюджетних джерел.

Серед завдань програми: розробка схеми і генерального плану розвитку туристсько-рекреаційних територій Херсонської області, забезпечення інфраструктурою автомобільних доріг регіону, використання природно-заповідних територій регіону для здійснення туристичної діяльності, створення туристичної інфраструктури на основі об`єктів культурної спадщини, розвиток інформаційно-туристичної інфраструктури, вдосконалення системи підготовки персоналу для туристичної галузі, розвиток і збереження заповідних територій, створення офіційної інформаційно-туристичної презентації, аудит наявних туристичних ресурсів тощо.

На зазначені цілі й завдання буде витрачено в цьому році 391 тис. грн., а в 2012-2015 роках – від 915 тис. грн., до 1,214 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, Херсонська облдержадміністрація розраховує, що курорти регіону цього року відвідає 1,5 млн. туристів, що на 36,4% більше, ніж у 2010 році (1,1 млн. туристів).

У курортних зонах області в 2010 році працювали 135 готелів на 25,5 тис. місць. Також туристів приймали 50 будинків і пансіонатів відпочинку на 10,8 тис. місць, 12 санаторіїв і пансіонатів з лікуванням (2,8 тис. місць), 8 санаторіїв-профілакторіїв (0,7 тис. місць), 166 баз і інших закладів відпочинку (21,5 тис. місць) і 502 дитячих таборів відпочинку (15,7 тис. місць).