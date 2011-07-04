У Криму російська туристка травмувалася, впавши з дельтаплану

Мешканка Санкт-Петербургу (Росія), яка приїхала на відпочинок до Криму, отримала численні травми в результаті падіння з дельтаплану в районі гори Клементьєва.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Кримського управління МНС.

Інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників вдень 1 липня від диспетчера «швидкої допомоги» селища Коктебель.

«Відпочиваючи з друзями, жінка вирішила політати на дельтаплані, не втрималася і впала на землю», - зазначається в прес-релізі.

Лікарі оцінюють стан потерпілої туристки, яку доставлено до травматологічне відділення лікарні, як середнього ступеня тяжкості.

Гору Клементьєва називають «колискою радянської авіації». Тут починали свій шлях майбутні конструктори Олег Антонов, Олександр Яковлєв, Сергій Іллюшин, творець космічних кораблів академік Сергій Корольов. У наші дні там проходять навчально-тренувальні збори, змагання і просто польоти на безмоторних літальних апаратах.