Донеччина: померло удвічі більше людей, ніж народилося

У Донецькій області за січень-квітень 2011 року померло в 1,9 разу більше людей, ніж народилося, – 25,5 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики Донецької області.

У повідомленні зазначається, що в січні-квітні 2011 року в області померло 25,5 тис. осіб, що на 0,1% менше порівняно з аналогічним періодом 2010 року. Число народжених за перші чотири місяці року становило 13,1 тис. осіб, що на 0,3% менше порівняно з січнем-квітнем 2010 року.

Статистики також констатували, що за січень-квітень 2011 року в область прибуло на постійне мешкання 3,9 тис. осіб, що на 3,5% більше, ніж виїхало. Серед мігрантів, що приїхали в область, 74,6% були з інших регіонів України, 25,4% - з інших країн. Серед вибулих 89,3% - виїхали в інші регіони України, 10,7% - емігрували в інші країни.

Чисельність населення області на 1 травня 2011 становила 4 млн. 420,8 тис. осіб. У січні-квітні вона зменшилася на 12,2 тис. осіб, причому виключно унаслідок перевищення кількості померлих над кількістю народжених при позитивному сальдо міграції, додали в облстатуправлінні.