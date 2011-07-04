У Криму автомобіль наїхав на пішоходів: загинула вагітна

У Криму в результаті наїзду автомобіля загинула вагітна жінка, ще одна жінка і двоє чоловіків одержали численні травми, постраждала також жінка-водій «легковика».

Аварія сталася 3 липня поблизу села Богданівка Сімферопольського району, повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління ДАІ.

«37-річна водій автомобіля «Лада-Калина», рухаючись з боку аеропорту у напрямі Сімферополя, на прямій ділянці дороги з невідомих причин наїхала на бордюр, через що машину викинуло на тротуар з подальшим наїздом на тролейбусну опору. У цей момент на тротуарі перебували чотири пішоходи», - зазначається у прес-релізі.

Один пішохід - 38-річна вагітна жінка - загинула, троє інших - 41-річний і 35-річний чоловіки і 38-річна жінка - госпіталізовані з черепно-мозковими травмами і переломами. Водій автомобіля доставлена в лікарню з переломами.

За фактом аварії проводиться слідство.