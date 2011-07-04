Одещина: внаслідок ДТП загинули чотири людини
13:31, 04 липня 2011Новини регіонів
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В тому числі дві дитини
Біля с. Яськи Біляївського району Одеської області на автошляху Одеса – Біляївка сталося зіткнення легкового автомобіля з мікроавтобусом.
Як повідомлдєя прес-служба МНС, внаслідок зіткнення легковик загорівся й у ньому загинули чотири людини, в тому числі дві дитини (1997 та 1999 р.н.).
Водія мікроавтобуса і його пасажира з травмами госпіталізовано.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.
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