Одещина: внаслідок ДТП загинули чотири людини

13:31, 04 липня 2011
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В тому числі дві дитини

Біля с. Яськи Біляївського району Одеської області на автошляху Одеса – Біляївка сталося зіткнення легкового автомобіля з мікроавтобусом.

Як повідомлдєя прес-служба МНС, внаслідок зіткнення легковик загорівся й у ньому загинули чотири людини, в тому числі дві дитини (1997 та 1999 р.н.).

Водія мікроавтобуса і його пасажира з травмами госпіталізовано.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.

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