На Вінниччині госпіталізовано чоловіка з переохолодженням
14:33, 04 липня 2011Новини регіонів
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Причини події з’ясовують
У Вінницькій області з переохолодженням госпіталізовано жителя с. Воєводчинці Могилів-Подільського району.
Як повідомляє прес-служба УМНС у Вінницькій області, чоловіка знайшли 2 червня у лісосмузі. Він був госпілізований в реанімаційне відділення районної лікарні з діагнозом «загальне переохолодження». Стан потерпілого важкий. Причини події з’ясовуються.
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