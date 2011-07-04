На Житомирщині комунальник загинув у каналізаційному колодязі

У Радомишлі Житомирської області комунальник загинув у каналізаційному колодязі.

Як повідомив УНІАН працівник прес-служби Головного управління МНС у Житомирській області Сергій УЛАНОВ, "під час проведення планових робіт по розчищенню каналізаційних колодязів виникло різке підвищення рівня стічних вод, в результаті чого 52-річний майстер одного з комунальних підприємств загинув на місці, а 58-річний слюсар отримав травми. Рятувальники місцевої частини МНС надали допомогу по вилученню потерпілого та загиблого з каналізаційного колодязя".

За цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.