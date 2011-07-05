Харківські чорнобильці рушили на Київ з акцією протесту

Близько 100 представників чорнобильських організацій Харкова вирушили на всеукраїнську акцію протесту до Києва.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова харківського громадського об’єднання інвалідів Чорнобиля «Чорнобильський Спас» Борис КОРОТКОВ.

За його словами, 6 липня перед Адміністрацією Президента України чорнобильці влаштовують акцію протесту проти прийняття законопроекту № 7562 про гарантії держави про виконання рішень суду, відповідно до якого розмір пенсій чорнобильців, дітей війни та військових пенсіонерів визначатиметься не законодавчо, а відповідною постановою Кабінету міністрів України.

Б.КОРОТКОВ висловив побоювання, що уряд зменшить розмір соціального забезпечення зазначених категорій громадян, якщо законопроект № 7562, який планується винести на розгляд Верховної Ради України 7 липня, буде ухвалено.

Він зауважив, що до Києва харківські чорнобильці вирушать на автомобілях і потягах і братимуть участь у акції протесту один день.

Як повідомляв УНІАН, з 26 січня по 14 лютого у Харкові представники чорнобильських ветеранських організацій проводили мітинг з вимогою зберегти їхні соціальні пільги. Учасники акції вимагали не ухвалювати зареєстрований 14 січня у Верховній Раді законопроект № 7562.