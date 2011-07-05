Столична влада обіцяє знизити ціни на ліки

Під час наради у мерії 4 червня голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов пообіцяв, що найближчим часом ціни на медикаменти в комунальних аптеках будуть знижені. Насамперед, за словами Попова, це торкнеться аптечної мережі «Фармація», повідомляє Kievpress.

«Ми запланували провести низку заходів щодо зниження цін на медикаментозну продукцію в комунальних аптеках міста», - запевнив глава КМДА.

Крім того, міська влада хоче налагодити виробництво різних імпортованих медикаментів на базі столичних підприємств, щоб таким чином заощадити на їхній закупівлі. Олександр Попов доручив розробити схему виробництва начальнику Головного управління охорони здоров`я Віталію Мохорєву.

Також глава КМДА згадав про надбавки медичним працівникам.

«На рахунках управління - понад 20 мільйонів і їх потрібно негайно роздати людям», - розпорядився Попов.

Нагадаємо, раніше голова столичної адміністрації підписав Меморандум про співпрацю між КМДА та аптечними мережами столиці.