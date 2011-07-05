У Маріуполі продовжують лікування троє хворих на холеру, стан їхнього здоров`я - стабільний.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, всього з початку спалаху (29 травня) у Маріуполі було зареєстровано 20 випадків захворювання на холеру, викликаних холерним вібріоном О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовар Огава, та 9 випадків вібріоносійства такого ж збудника у клінічно здорових осіб.

17 хворих і 9 вібріоносіїв після завершення лікування виписані.

У зв`язку з реєстрацією 28 червня випадку холери в особи без постійного місця проживання обстежено на холеру 184 особи даного контингенту. У 171 особи результат негативний, в інших дослідження тривають.