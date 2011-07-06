Фонд Ахметова відкрив лабораторію з виявлення туберкульозу

Вчора за підтримки Фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» в місті Сніжне Донецької області відбулося відкриття лабораторії 1-го рівня з виявлення туберкульозу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду. Згідно з повідомленням, відкриття лабораторії 1-го рівня з виявлення туберкульозу в м. Сніжне відбулося на базі центральної районної лікарні. Оснащення лабораторії й навчання медичних фахівців (лікарів, медичних сестер, лаборантів) було профінансоване Фондом «Розвиток України». У свою чергу, за рахунок коштів місцевого бюджету було проведено капітальний ремонт приміщення. Загальна вартість проекту становила понад 180 тис. грн.

На відкритті лабораторії були присутні керівники м. Сніжне, медичний персонал міських лікарень, представники БФ «Розвиток України» і засобів масової інформації.

За словами менеджера проектів Фонду Владислава ДЕНИСЕНКА, ця лабораторна служба «є головною ланкою на шляху виявлення туберкульозу».

«На наш погляд, для якісної діагностики туберкульозу необхідні: кваліфікований персонал, хороше нове лабораторне обладнання й відремонтоване приміщення в якому приємно працювати. В місті Сніжне все це виконано завдяки спільним діям місцевих органів влади і БФ «Розвиток України», - сказав В.ДЕНИСЕНКО.

У прес-службі Фонду нагадали, що в Донецькій області протягом 5 років реалізується програма подолання епідемії туберкульозу. Програма реалізується спільно з Донецькою обласною радою, обласною державною адміністрацією і БФ Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України». Ремонт і оснащення лабораторії пройшли в рамках проекту «Оптимізації лабораторної діагностики туберкульозу».